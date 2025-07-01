加國總理致電撤數位服務稅 白宮：他向川普屈服了

美國總統川普日前宣布，因加拿大準備課徵美國科技企業「數位服務稅」，決定終止與加拿大的貿易談判，最後加拿大選擇撤銷課稅，白宮指出，加拿大總理卡尼29日晚間與川普通電，並表示，卡尼向川普屈服了（caved）。

川普27日抨擊加拿大即將向美國科技公司課徵數位服務稅，宣布美國立即終止雙方所有貿易談判，並將在7天內告知加拿大所須支付的關稅稅率。

加拿大原定30日開徵數位服務稅，不過加拿大財政部長商鵬飛透過聲明表示，加拿大將撤銷數位服務稅，期望與美國達成互惠的全面貿易協議。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）30日回答媒體問題時表示，卡尼向川普屈服了，並表示，川普知道如何談判，也深知自己正治理世界上最好的經濟體，指所有國家都希望與美國維持良好的貿易關係。

李維特說，加拿大當初堅持要課稅是一個錯誤，將對美國科技企業造成傷害；李維特說，川普向卡尼表達清楚的立場，卡尼則在29日晚間致電川普，告知他加拿大將撤銷課稅；李維特說，這對美國企業和工人是很大的勝利。