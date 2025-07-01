大限剩8天！美英協議生效 台美關稅協議近了

美國總統川普對各國緩徵對等關稅以供談判的寬限期只到七月九日，彭博社引述知情人士報導，美國和台灣、印尼接近達成協議，與越南、南韓協商也有進展，川普還多次釋出和印度達成協議消息。

川普四月二日宣布對各國徵收對等關稅，台灣稅率為百分之卅二，在寬限期則被課百分之十基準關稅。台灣行政院說，行政院副院長鄭麗君六月廿五日率團在華府與美方進行第二輪對等關稅磋商，取得建設性進展。

川普幕僚表示，預計寬限期截止前最多有十多個主要貿易夥伴能夠完成協議。不過，從川普和中國大陸、英國達成的協議來看，大多僅限於部分議題，難以徹底解決核心爭議，更多細節仍有待後續協商。

川普和英國五月達成第一個貿易協議於六月卅日生效，英國銷美汽車關稅配額從百分之廿七點五降至百分之十，每年限額十萬輛；飛機發動機與零件等當前百分之十關稅則撤銷，但大多數英國商品仍將面臨美國百分之十基準關稅，鋼鋁關稅問題也沒有解決。

加國讓步撤數位稅 與美復談

另外，美中官員五月於瑞士會談後，雙方大幅降低關稅，美國把大陸商品關稅自百分之一四五降至百分之卅，大陸也將美國商品關稅從百分之一二五降至百分之十，但雙方仍因稀土出口、高科技產品管制、芬太尼等問題，貿易緊張未解。

加拿大原定六月卅日開始徵收數位服務稅，將使大型科技公司付出數十億美元代價。但川普廿七日抨擊這項針對美國科技公司徵收的稅，宣布終止美加所有貿易談判。加拿大被迫讓步撤銷數位稅，加拿大總理卡尼和川普已同意兩國恢復談判，現在目標在七月廿一日前達成協議。

美國總統川普稱日美汽車貿易不公平，不願豁免日車關稅。圖為停在日本川崎港等待出口的新車。（美聯社）

日爭豁免 美指汽車貿易不公

日本被美國課徵百分之廿四對等關稅，日本想爭取豁免，但難度很高。川普廿九日表示，美國和日本之間的汽車貿易不公平，數百萬輛日本車銷往美國，日本卻不買美國車，「我們對日本存在巨大貿易逆差，現在我們有石油，他們可以買很多石油，也可以買很多其他東西」。川普表示，美國可以片面設定與日本的貿易條款，「我可以發信給日本，『親愛的日本先生，情況是這樣，你們的汽車得付百分之廿五關稅。』」

川普在廿九日播出的福斯新聞專訪說，對等關稅寬限到期後，絕大多數國家將不再延長，美國會通知各國將被課徵關稅稅率以及懲罰措施，除非這些國家與美已達成協議。

美印有共識 估8日公布協議

「今日印度」報導，印度與美國的貿易協議可望七月八日公布，所有條款雙方已有共識，印度希望不要被課百分之廿六重稅，但要讓美國讓步，印度必須減免過去從未列入貿易協議的乳製品關稅，美國還希望某些工業產品、汽車、酒類、石化產品、蘋果、堅果、基因改造作物等農產品關稅減免。

南韓新政府上周與美國舉行首次高層貿易會談，並舉行工作階層技術會談，這是四月底以來第三輪工作階層會談，一位高階貿易官員六月卅日表示，將尋求延長美韓談判。越南被美國課徵百分之四十六對等關稅，越南已承諾購買波音飛機、液化天然氣等美國商品，並取消非關稅壁壘。但美方關切大陸商品透過越南中轉問題，美越雙方正在討論透過海關合作來解決。