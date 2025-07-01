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川普批美國和日本汽車貿易不公平
美國總統川普表示，美國和日本之間的汽車貿易是不公平的。目前距離兩國達成貿易協議只剩一周多的時間，若沒達成協議，美國可能提高對日本商品的關稅。
川普在6月29日播出的福斯新聞訪談中表示：「我們沒給日本汽車。他們不買我們的車，對吧？然而，我們卻把數百萬、數百萬輛他們的車運到美國。這不公平。」
川普表示：「我向日本解釋這點。他們理解。我們對日本存在巨大貿易逆差。他們也理解這一點。」「現在我們有石油。他們可以買很多石油。他們也可以買很多其他東西。」
川普還說，美國可以單方面設定與日本的貿易條款。他29日也表示：「我將發出信函。」他指的是告知一些貿易夥伴國美國將單方面設定關稅的計畫，「我可以發封信給日本：『親愛的日本先生，情況是這樣的。你們的車得付25%關稅。』」
日本首席談判代表赤澤亮正上周赴華盛頓，與美國舉行第七輪貿易談判。他甚至延長停留時間，希望趕在7月9日提高所謂對等關稅最後期限逼近之際達成協議。
根據日本政府29日發表的聲明，赤澤亮正和美國商務部長盧特尼克進行了「富有成效的討論」，並同意繼續尋求一項同時有利於雙方的協議。
從川普受訪的說法，無法判斷日本是否已接近達成協議，或已贏得延長寬限期。
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