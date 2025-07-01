政院：台美雙方在互惠原則 凝聚共識

美國對等關稅寬限期倒數，外媒報導，美國已與多個國家達成協議，當中包含台灣。行政院昨（30）日僅表示，台美雙方在互惠原則下逐步凝聚共識，雙方磋商細節，基於台美默契，不便對外界多做說明。

彭博報導，知情人士透露，美國即將與包括台灣、印尼在內的部分國家達成協議，另有可能與越南和南韓完成協議安排。

由於對等關稅寬限期進入最後倒數，各國與美方談判動態備受關注。台灣方面，行政院副院長鄭麗君上周已赴華府進行第二次實體磋商，行政院日前發出新聞稿表示，雙方皆認為談判至今取得「建設性進展」，不過並未說明更多細節。

根據政院說法，鄭麗君率領政府團隊於華府就對等關稅議題，與美方進行為期兩天的第二輪實體磋商。期間和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）溝通。雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

行政院更指出，雙方溝通過程中也都表達，在台美產業長期互補基礎上，擴大雙邊投資將能增進彼此共榮發展，尤其台灣企業近年擴大對美投資，美方也樂見美國企業擴大對台投資。

至於溝通過程是否觸及半導體關稅，行政院並未多做說明。

針對雙方磋商細節、或台灣是否已經完成談判，行政院表示，雙方在互惠互利原則下逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，並為台美產業與經濟發展創造更多機會，基於雙方默契，現階段仍不便向外界多做說明，若有相關進展將再適時對外說明。