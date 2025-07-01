川普下通牒！對等關稅寬限到期不延長 很快會發函各國

美國總統川普在6月29日播出的福斯新聞網（Fox News）「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目專訪時說，對等關稅寬限在7月9日到期之後，對於絕大多數國家將不再延長。川普說，關稅協商到了期限便將結束，接下來美國政府會通知其他國家將進行哪些貿易懲罰措施，除非這些國家與美國已達成協議。

川普在27日預錄的專訪中表示，7月9日期限到來之前，美國很快就會開始發函通知其他國家。他表示，會考慮其他國家如何對待美國，「看看他們對我們夠不夠好」。

他還說：「某些國家我們並不在乎，會直接寄出高稅率通知」。川普舉例說，通知信上寫道「恭喜，我們允許你們在美國消費，你們要交的關稅是25%，或者35%、50%或10%。」

圖／經濟日報提供

但27日在白宮記者會上，川普對於7月9日期限的重要性淡化處理。他說，要跟所有國家個別達成協議，難度極高。川普政府先前曾說，目標是在90天之內達成90項貿易協議。川普在記者會上也說，美國不一定會遵守7月9日期限，「我們愛怎麼做，就怎麼做」。

談到美國與中國貿易談判的現況，川普對於日前跟北京針對中國稀土出口達成貿易協議給予稱讚，並說若要建立更加公平的貿易關係，就必須要有重大關稅。

川普說：「我覺得，跟中國好好相處是很棒的事。」他指出：「中國將付很多關稅，但我們有嚴重的貿易赤字，這點他們是知道的。」

他說，對於取消伊朗石油輸出中國大陸的制裁持開放態度，如果伊朗可以展現和平，「讓我們看到他們不會再做出更多傷害」。

但川普同時表示，美國並不怕對北京採取報復行動。主播巴爾帝羅默說，中國大陸企圖駭入美國系統、竊取智慧財產權，川普回答：「妳不覺得我們也在對他們做一樣的事嗎？」