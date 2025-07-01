台美關稅協議接近達陣 印度可望於8日公布臨時貿易協議

距美國總統川普緩徵對等關稅的大限只剩不到十天，彭博資訊報導，台灣和印尼已接近與美國達成協議，越南與美國協商也有進展；印度傳出可望於7月8日公布與美國的臨時貿易協議。南韓則表示將力爭延長談判期限。

南韓官員並透露，部分國家將在7月8日前達成協議，一些國家可能獲得延期，以便繼續談判，其他國家則將決定是否要再繼續談判。

南韓新政府上周與美國舉行首次高層貿易會談，並舉行工作階層技術會談，這是兩國4月底以來第三輪工作階層會談，一位高階貿易官員6月30日表示，將尋求延長美韓談判，因為在韓美設定的最後期限前恐怕難以談定協議。該官員表示，「看起來有些國家將在7月8日前達成協議，一些國家可能會獲得延期繼續談判，而其他國家將決定是否要在關稅下繼續談判」。

此外，今日印度（India Today）報導，印度與美國間的貿易協議，可望於7月8日公布，所有的條款雙方都已有共識，首席談判代表亞格拉沃率領的團隊也已經抵達美國華府，負責敲定目前這分貿易協議的最終版。美國和歐盟也對談判能夠達成共識，態度明顯轉趨樂觀。

加拿大財政部29日表示，已取消對美國科技企業課徵數位服務稅，將恢復與美國的貿易談判，目標7月21日前達成協議。

川普幕僚上周表示，預計到7月9日大限前，最多有十多個美國主要貿易夥伴能夠完成協議。不過，彭博資訊指出，從川普和中國大陸、英國達成的協議內容來看，現階段能談成的大多僅限於部分議題，難以徹底解決核心爭議，更多細節仍有待後續協商。

美國杜克大學專精國際貿易的法學院教授邁爾說：「我預料白宮會宣布一批謂之貿易協議的架構，但這些協議恐怕難以稱得上是大家一般認知的完整貿易協議。」

至於那些未能及時達成協議的國家，可能以中小型貿易夥伴居多。美國財長貝森特27日接受CNBC訪問時表示，這波受影響國家多為「規模較小的貿易夥伴」。

貝森特當時還說，約有20個未能在7月9日前達成協議的國家，可繼續協商，但關稅稅率將恢復到4月2日以來的高檔，若認定有「誠意協商」的國家則維持在10%。

卡托研究所（Cato）負責貿易議題的研究員派卡德說，白宮可能對一些有誠意協商的國家，給予延後實施的彈性，「我預料有些協議會達成，有些不會，部分國家則可能採取報復行動」。