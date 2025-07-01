經濟體制改革研究會會長分析 陸應對關稅戰 準備了八年

美國4月推出「對等關稅」撼動全球經濟，中國經濟體制改革研究會會長彭森指出，中國大陸對此早有準備，「這種準備，在八年前就已開始」，大陸要將外部壓力轉化為產業結構調整、轉型升級的動力，外界對中國施加的限制，可能反而會刺激中國加快「補鏈」和「強鏈」的進程。彭森現年74歲，長期在大陸政府部門從事政策研究與中國經濟體制改革總體規劃工作，曾任國家發展和改革委員會副主任、全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。

中國新聞網報導，彭森在2025年夏季達沃斯論壇上表示，中國對美國關稅戰予以嚴肅回應，採取一系列超常規宏觀經濟政策，這並非倉促應變，而是早有準備。

彭森說，這種準備，在八年前就已開始，中國對美外貿依存度從逾20%降到12%左右，意味著，在外部挑戰不斷加大時，中國已開始逐步降低對單一市場的依賴。

他認為，中國具備應對外部衝擊的基礎條件：較為健全的製造業體系、廣闊的國內市場和豐富的勞動力資源。這一穩定的基本盤，讓中國經濟在外部環境巨變之下依然展現出韌性和潛力。

今年第1季，中國GDP增長5.4%，不僅高於去年全年增速，也高於今年5%的增長計劃。第2季，主要經濟指標持續向好：消費進一步上升，投資也較去年有所提升。經歷關稅衝擊後，5月出口依然頂住壓力，實現6.3%的增長。中國經濟展現出強大的韌性和潛力。

「中國推出很多宏觀政策，進一步推動改革，以改革激發社會的活力、創造力，提高競爭力。」彭森表示，今年以來，關於全國統一大市場、要素市場化配置等措施密集推出，為經濟穩定提供了體制上的保障。