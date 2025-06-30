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川普關稅衝擊 南韓貿易政策悄悄轉變！對台灣、越南出口增

中央社／ 首爾30日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

隨著貿易壁壘升高和全球貿易趨勢變化，韓國對主要市場美國和中國的出口同步下滑，對台灣和越南等國出口持續增加，顯示川普關稅政策生效後，韓國國家貿易政策正悄悄發生重大轉變。

韓國「中央日報」（Korea JoongAng Daily）報導，韓國貿易協會（KITA）今天公布的貿易數據顯示，美國和中國今年頭5個月占韓國出口比重各為18.53%和18.21%，合計為36.74%。

這比去年同期的38.2%下滑1.46個百分點，也低於2024全年的38.15%。

自中國2001年12月加入世界貿易組織（WTO）以來，美國和中國占韓國出口比重接近40%，在2020年更達到40.33%高峰。不過，隨著美國今年再度課徵關稅，韓國對美中2國的出口依賴同步下滑。

KITA貿易趨勢分析主管張相植（Jang Sang-sik，音譯）表示：「包含美國新一輪關稅在內的不確定性續增，使韓國企業降低依賴美國和中國，同時往亞洲和歐洲聯盟（EU）等市場多元化發展。」

相形之下，台灣和越南同一時期占韓國出口比重各增加2.28和0.55個百分點；波蘭和馬來西亞也各自升高0.32和0.24個百分點。

今年1到5月台灣占韓國出口比重升至5.85%，比去年同期的3.57%明顯增加；韓國對台灣的同期出口額也從99億美元大增至161億美元，年增幅高達62.5%。

台灣在2015年只是韓國第8大出口市場，去年已攀升至第5大市場，今年更升至第4大市場。

韓國對台出口大增主要歸因於高頻寬記憶體（HBM）等半導體出口，該領域對台出口額從50億美元躍升至110億美元，年增幅達117.5%。

張相植解釋說：「韓國對台出口HBM晶片，台灣再用來生產AI加速器並出口至美國等市場。雖然對台出口大多侷限於半導體和設備，但雙方關係的互補性質正在驅動成長。」

關稅 美國 川普 半導體 WTO

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