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美對等關稅大限前 印度美國貿易協議可望出爐

中央社／ 新德里30日專電

美國對大部分國家暫緩徵收90天的對等關稅期限將於7月9日期滿。印度消息人士表示，印、美雙方已達成共識，臨時貿易協議可望趕在7月8日宣布。

川普（Donald Trump）4月2日宣布各國稅率不盡相同的對等關稅，引發全球恐慌，他隨後宣布展開為期90天的暫緩期，期間僅實施10%關稅，讓各國把握時間與美國談判，好在期限結束前與美達成協議，以適用較低稅率。

川普5月口頭宣布與英國達成貿易協議，6月中正式簽署行政命令執行，讓英國成為美國宣布課徵對等關稅後，第一個與美國達成協議的國家。

今日印度（India Today）報導，印度與美國間的貿易協議，可望7月8日公布，所有的條款雙方都已有共識，印度首席談判代表亞格拉沃（Rajesh Agrawal）率領的團隊也已經抵達美國華府，負責敲定目前這分貿易協議的最終版。

根據4月2日川普提出的數據，美國將對印度徵收26%的關稅，在這個高額的對等關稅暫緩實施期間，印度僅需繳10%的關稅，但印度一直試圖與美國談判，希望7月9日後，印度不要被課26%的重稅。

印度與美國協商的重點，集中在農業、汽車、工業品、勞力密集產業產品等。

要讓美國讓步的一個癥結點，是印度必需減免農業、乳製品的關稅，這將是相對高難度，因為印度從未在過去簽署的任何自由貿易協定（BTA）中列入乳製品。

印度時報（Times of India）表示，美國希望某些工業產品、汽車（尤其是電動車）、葡萄酒、石化產品、乳製品、蘋果、堅果、基因改造農作物等農產品能有關稅減免。印度則盼紡織品、寶石、珠寶、皮革製品、服裝、塑膠、化學品、蝦、葡萄、香蕉等勞力密集相關產業的關稅可獲減免。

在與美國談判中，印度一方面要保障自家某些產業，另一方面也期盼進入美國這個全世界最大的消費市場，美國方面則想縮小貿易逆差、增加出口，並同時在與中國的貿易摩擦持續之際，強化與戰略伙伴的關係。

關稅 川普

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