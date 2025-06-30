川普無意延長豁免 關稅戰恐將加劇？

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

關稅7月9日期限後恐又暴漲！美國總統川普近日透露，他無意再延長4月9日推出的關稅豁免，使外界擔心美國高額關稅將生效。川普近日與加拿大談判不順，加拿大揚言對美國科技公司課徵數位服務稅，讓川普大表不滿；至於我國原本將被徵收32%對等關稅，但近來行政院副院長鄭麗君透露，台美關稅談判有建設性進展。

關稅談判大卡關

根據《美國公廣》報導，川普近日接受專訪時表示，他不打算延長90天的關稅豁免。他說：「有些國家對美國好，我們就達成協議；有些國家我們不在乎，就會被課徵高關稅。」川普還表示，不可能200多個國家都能成談判，希望能與90個國家重談貿易協定。

川普另外表示，打算與中國談判有關抖音的事情，他說美國有一群有錢人想要買抖音，但這可能需要中國同意，至於相關細節他會在2周後透露。

《德國之聲》提到，以被徵收46%關稅的越南為例，雖然總理范明正希望能與美國儘速達成貿易協定，但目前尚未有明顯進度下，商家也在設法分散關稅戰對生意的影響。

46%關稅恐重挫越南

原本世界銀行預計越南今年會有6.5%的GDP成長，但若恢復46%關稅，恐會重挫越南正蓬勃發展的新興經濟。《雅虎財經》提到，在公開方面，川普與英國、中國都有達成貿易協定，但與加拿大談判時受挫，和歐盟談判也卡關，在7月9日與90國談判的目標頗不樂觀。

我國方面，行政院29日發布新聞稿表示，行政院副院長鄭麗君率團前往美國華府，於6月25日與美方進行第二輪對等關稅實體磋商，雙方都認為談判取得建設性進展，也期盼談判將能取得互利共贏結果。

台美談判有眉目？

行政院表示，在這次磋商中，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識。但對於具體細節，行政院並未過多交代。

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