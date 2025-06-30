美關稅緩徵期限倒數十天 台美據傳接近達成貿易協議

距離美國總統川普對個別國家緩徵的對等關稅大限只剩下10天，彭博引述知情人士報導，美國接近和台灣、印尼達成協議，與越南、南韓協商也有進展。

川普本人也多次釋出和印度達成協議的消息。美國和歐盟也對談判能夠達成共識，態度明顯轉趨樂觀。

川普幕僚本周表示，預計到7月9日大限之前，最多有十多個美國主要貿易夥伴能夠完成協議。不過，從川普和中國大陸、英國達成的協議內容來看，協議大多僅限於部分議題，難以徹底解決核心爭議，更多細節仍有待後續協商。

美國杜克大學專精國際貿易的法學院教授邁爾（Tim Meyer）說：「我預料白宮會宣布一批謂之貿易協議的架構，但這些協議恐怕難以稱得上是大家一般認知的完整貿易協議。」

至於那些未能及時達成協議的國家以中小型貿易夥伴居多。川普已揚言，準備把現行10%的基準關稅再往上調。美國財政部長貝森特上周五在CNBC受訪時表示，這波受影響國家多為「規模較小的貿易夥伴」。

川普和他的經濟團隊對哪些國家接近達成協議、哪些國家進展卡關，至今語帶保留，這讓投資人如坐針氈。協商結果將直接左右川普的貿易政策，對全球經濟及美國與盟友、對手國家的關係都會帶來重大影響。

貝森特上周五表示，約有20個未能在下周三前達成協議的國家，可以繼續協商，但關稅稅率將恢復到4月2日以來的高檔，若認定有「誠意協商」的國家則維持在10%。

不過，幾小時後，川普又強調，將單方面為各國設定關稅稅率，甚至可能不等到7月9日就直接宣布。他並表示，美國不會和上百個國家逐一洽簽個別協議。

川普在白宮記者會上說：「我們想怎麼做都可以。我甚至想直接寄信給所有國家：『恭喜你們，關稅調高到25%。』」

隨後，川普在社群媒體上又突然宣布，因加拿大推動數位服務稅，決定中止與加拿大的貿易談判，並揚言一周內對加拿大加徵新關稅。此舉也被外界解讀為對其他不配合領袖的警告。

卡托研究所（Cato Institute）專注貿易議題的研究員派卡德（Clark Packard）說：「我認為白宮有可能對一些誠意協商的國家給予延後實施的彈性。我預料有些協議會達成，有些不會，部分國家則可能採取報復行動。」