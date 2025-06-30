陸專家：應對美國關稅戰 中國8年前就開始準備

美國4月推出「對等關稅」撼動全球經濟，中國經濟體制改革研究會會長彭森指出，中國對此早有準備，「這種準備，在8年前就已開始」。他並稱，中國要將外部壓力轉化為產業結構調整、轉型升級的動力。「外界對中國施加的限制，可能反而會刺激中國加快『補鏈』『強鏈」的進程。」

彭森現年74歲，長期在大陸政府部門從事政策研究與中國經濟體制改革總體規劃工作，曾任國家發展和改革委員會副主任、全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。

據中國新聞網報導，彭森日前在2025年夏季達沃斯論壇上表示，中國對美國關稅戰予以嚴肅回應，採取一系列超常規宏觀經濟政策，這並非倉促應變，而是早有準備。

彭森說，「這種準備，在8年前就已開始」。中國對美外貿依存度從20%以上降到12%左右，這意味著，在外部挑戰不斷加大時，中國已開始逐步降低對單一市場的依賴。

他認為，中國具備應對外部衝擊的基礎條件：較為健全的製造業體系、廣闊的國內市場和豐富的勞動力資源。這一穩定的基本盤，讓中國經濟在外部環境巨變之下依然展現出韌性和潛力。

今年第一季，中國GDP增長5.4%，不僅高於去年全年增速，也高於今年5%的增長計劃。第二季，主要經濟指標持續向好：消費進一步上升，投資也較去年有所提升。經歷關稅衝擊後，5月出口依然頂住壓力，實現6.3%的增長。中國經濟展現出強大的韌性和潛力。

「中國推出很多宏觀政策，進一步推動改革，以改革激發社會的活力、創造力，提高競爭力。」彭森表示，今年以來，關於全國統一大市場、要素市場化配置等措施密集推出，為經濟穩定提供了體制上的保障。

彭森特別提及《民營經濟促進法》的制定，強調這部法律首次明確民營經濟的法律地位，為其公平參與市場競爭、平等使用生產要素打下良好基礎，也為民營企業參與大陸國家重大戰略和重大工程提供了很好的機遇。

他指出，這有助於打破「玻璃門」「旋轉門」等隱性壁壘，為民營經濟接下來的快速發展和中國式現代化建設作出新的貢獻。

「現在中國的製造業規模大致相當於美國的兩倍，日本和德國的各四倍。其質量和結構也發生轉變，大部分出口產品不再是單一低端產品。」彭森說。

他表示，如今，中國高鐵已實現100%國產化，船舶訂單和工業機器人裝機量占全球比重均超過50%，晶片產量也不斷提升。

盡管存在高端晶片製造等技術「卡脖子」，但彭森認為，作為全球製造業大國，中國要將外部壓力轉化為產業結構調整、轉型升級的動力。

「外界對中國施加的限制，可能反而會刺激中國加快『補鏈』『強鏈」的進程。」他指出，未來中國製造可以錨定三大方向：推進傳統產業的轉型升級；推動新一代信息技術、節能環保、新能源、新材料等七大戰略性新興產業實現突破和發展；加強對AI技術、量子技術、生命科學等未來產業的重點扶植和引導，繼續進行創新與探索。