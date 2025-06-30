川普：對等關稅7月9日大限 不打算延長
美國總統川普今天表示，對大部分國家的對等關稅90天暫緩期7月9日期滿後不打算延長。川普說，他設下的這項談判期到期後，除非已與美國達成協議，否則華府將通知懲罰性關稅生效。
美聯社報導，川普說，在大限將屆之際，相關通知信將會「很快」寄出。
川普在福斯新聞頻道（Fox News Channel）27日預錄、今天播出的「週日早晨談未來」（SundayMorning Futures）節目中說：「我們將會研議一個國家對我們的態度，他們對我們好、或者沒那麼好。有些國家我們不在乎，我們就直接開出很高的數字。」
他表示，發函內容將會這麼寫：「恭喜，我們允許你們將商品銷售到美國，你們將支付25%關稅，或35%或50%或10%。」
川普27日在白宮記者會中淡化7月9日大限，並指出要與各國分別敲定協議有其難度。川普政府本來定下的目標是「90天內達成90項貿易協議」。
他在今天播出的專訪中表示，談判持續在進行中，不過「全球有200個國家，無法跟每一個都談」。
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