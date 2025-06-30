台美兩輪實體磋商 台幣都出現戲劇性暴升

台美對等關稅談判取得建設性進展，不過，在台美二度實體磋商期間，台幣再次出現戲劇性暴升，引發市場揣測。根據政院所提的參與談判部會名單，並不包括中央銀行；據悉，這一輪磋商並未涉及匯率議題。

行政院副院長鄭麗君在美東時間六月廿五日率團赴美磋商，台幣自廿四日至廿六日，短短三個交易日強升五點六九角，廿七日盤中甚至見廿八字頭，最高升抵廿八點九○四元，尾盤在中央銀行出手下由升反貶，收廿九點一八元。

在此期間，多家外電報導，包括台灣央行在內的亞洲央行，都開始放手讓本幣升值，並暗示若匯率變動「有序」，未來仍可能接受升值延續。

台美對等關稅磋商期間，台幣再次強升，引發市場揣測。今年五月一日台美首次實體磋商，當時台幣同樣出現出現暴力升值，五月二日匯市上演大驚奇，盤中強升一點二四七元，近十四年半首見，收盤前央行進場買匯阻升，台幣仍飆升九點五三角。

當時台幣戲劇性升值，驚動賴清德總統、央行總裁楊金龍，紛紛親上火線，強調台美談判並未涉及匯率議題、美國並未要求台幣升值，並向市場信心喊話，更喊打炒匯禿鷹。