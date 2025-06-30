鄭麗君領軍 台美第2輪實體磋商 觸及晶片關稅

美國對等關稅寬限期倒數九天，行政院經貿辦公室昨發出新聞稿稱，行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮廿五日率政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方舉行第二輪實體磋商，與美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克溝通。

據了解，此次磋商觸及攸關晶片關稅的「二三二條款」，美方對台灣表達意見的態度尚屬正面，但在與時間賽跑的壓力下，以及美國對等關稅政策存在的高度彈性，台灣的挑戰依然大。

美國擬對台灣課徵百分之卅二的對等關稅，川普政府提出的九十天暫緩期將在七月九日到期，台灣與時間賽跑，在四月十一日首次視訊會議、四月底、五月初在華府舉行為期兩天的首輪實體談判後，本月廿五日再度原班人馬率團赴美談判，經貿辦、經濟部、農業部、財政部、衛福部與國安會都有代表。

據了解，首次視訊會議和首輪談判時，雙方磋商重點在對等關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全和出口管制等，未談及匯率及美國貿易擴張法第二三二條；美國四月宣布對等關稅後，根據二三二條款針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，決定是否徵收關稅。

行政院談判團隊再度赴美，事後新聞稿雖未提及晶片議題，但我方高度關注美國是否會引二三二條款來扼住台灣半導體命脈，談判可望觸及這項議題；台灣已於五月七日提出意見書，表達美方若對台灣晶片課關稅，恐有斷鏈風險，傳美方態度尚屬正面。

從總體進展來看，關切台美談判的美國智庫人士私下指出，台灣對美談判算是相對有節奏，美方要應對的談判團隊這麼多，哪些國家準備好，自然有更多談判機會。據了解，台美雙方在擴大對美投資和採購有一定默契，我方祭出打擊洗產地措施，並在排除非關稅貿易障礙部分及降低若干產品關稅，盤點可能作為；此外，美豬美牛是美方長期高度關切的議題，會不會在這波談判中被討論，甚至由台灣進一步放寬，都值得後續關注。

一名經貿專家指出，台灣能否保有競爭力，要視美方分別與南韓和日本談判進展，若美國對台日韓關稅稅率差距小，形同競爭力起跑點相同；但美對日韓的交涉並不順利，若美國對等關稅的裁量考慮其他周邊國家，也可能影響台美談判進度，再次展延寬限期並非不可能。