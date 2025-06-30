最低稅負制 對美企開善門 國際最大規模稅改效力弱化

七大工業國集團（G7）28日表示，已與美國簽署一項協議，將允許美國企業豁免於2021年「全球最低稅負制」的部分條款，創造出「並行制」（side-by-side）的租稅體系，以避免爆發全球租稅大戰，象徵川普政府一大勝利，同時弱化百年來最大規模國際稅改效力。

G7輪值主席國加拿大發表聲明稱，G7已建立「並行制」的租稅體制，以回應美國政府同意廢除「大而美法案」的第899條「報復稅條款」，未來幾周將討論新的安排。第899條會被稱為「報復稅條款」，是因為華府會對來自美國認定課徵不公平稅率國家的投資人，課徵更高的稅率。

G7表示，這項協議承認美國目前的最低稅負法律，「為未來的國際租稅體系帶來更高的穩定性和確定性」。

作為協議的一環，其他G7成員國將支持美國在與20國集團（G20）及經濟合作發展組織（OECD）談判時的立場。OECD一直在主導企業稅的全球會談，一些提案遭美國反對。

140多國2021年同意採取OECD推動的「全球最低稅負制」（GMT）協議，針對總營收7.5億歐元以上的大型跨國集團設定15%的最低稅負，以防堵跨國企業的避稅行為，並更新國際稅收體系以因應數位時代。

不過，川普今年1月發布行政命令，宣告GMT協議不適用於美國，形同退出這項前總統拜登先前與其他國家達成的協議。不過，美企是否豁免於全球最低15%稅率，最終必須由OECD決定。OECD稅務主管柯溫表示，G7的聲明不具約束力，任何提案都需經OECD批准，「G7無法獨自決定此事」。

儘管如此，美國和其他G7成員國達成的協議，有可能徹底改變這項2021年的協議。非營利組織Tax Analysts稅務律師戈德說，「這是美國的一大勝利」。

租稅正義聯盟（Tax Justice Network）政策主管梅因澤形容G7方案為「草率的讓步」，將導致GMT協議「失效」，梅因澤說，「美國正試圖藉施壓他國取得豁免權，這將使這項稅負協議完全失效。一艘船的船身如果出現像美國那麼大的洞，怎麼浮得起來」。