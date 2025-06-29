專家改口估美國關稅「玩贏所有人」！川普笑到合不攏嘴 秒回1句話

每日郵報報導，美國阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家斯洛克（Torsten Sløk）日前評論稱，美國總統川普的關稅政策「可能玩贏所有人」，當記者問及此事時，川普頓時笑得合不攏嘴，更直言這是他「至今最愛、最棒的一次提問」。

斯洛克在最新一份報告中推測，川普可能會將關稅稅率訂在低於最高懲罰稅率之下，藉此緩解市場不確定性，同時將關稅作為談判籌碼，爭取更有利的貿易協議。

斯洛克寫道：「也許這項策略是對中國維持30%關稅，對其他所有國家則實施10%關稅，然後給所有國家12個月期限，降低非關稅貿易壁壘、開放市場進行貿易。」

斯洛克也建議川普將寬限期延長至1年，讓全球有時間適應，「貿易夥伴也會滿意僅10%的關稅，美國的稅收也會增加」，他稱，「也許這屆政府真的聰明玩贏所有人」。

當記者向川普提到斯洛克轉變立場及評論時，川普笑著回答：「我喜歡這個問題，我太喜歡了。這是我最喜歡的問題，也是我有史以來被問過最棒的問題，因為我為了這件事，這些年來受盡抨擊。」

川普接著稱，「你知道的，美國從關稅中獲得數千億美元收入，而且完全沒有造成通膨」。

記者繼續追問川普，「那您想對批評關稅導致經濟衰退的人說什麼？」

川普回答：「他們應該回去再讀一次商學院。這太明顯了，太明顯了。我的意思是，我們從中國以及許多其他國家那裡，收穫數十億、數百億美元。」

根據每日郵報報導，雖然關稅尚未對美國物價增長造成明顯影響，但通膨率仍持續高於聯準會（Fed）設定的2%年通膨目標。另一份來自密西根大學的報告則顯示，儘管美國6月的消費者信心有所改善，但仍遠低於去年12月大選後的反彈水準。