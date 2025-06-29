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台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

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美關稅戰恐加速大陸犯台時程！外媒：川普3原因成北京「幫手」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5月23日於白宮簽署行政命令。歐新社
美國總統川普5月23日於白宮簽署行政命令。歐新社

南韓民族日報29日報導，美國總統川普第二任以來發動大規模關稅戰，意外升高台海局勢。美中貿易戰2.0助長北京壯膽，而川普對盟友漠視則動搖對台安全保障，加上川普政府未具體反制北京的灰色戰略，讓中國強硬派視為契機，積極呼籲加快統一台灣的時程。若中國最終成功吸納台灣，而且亞洲落入北京主導，川普將被歷史記作北京最關鍵的幫手。

首先，川普政府4月初發動關稅戰，隨後一度增加對中關稅至145%，導致美國國內消費信心下滑、公債利率上升，中國也宣布限制稀土出口，迫使美方退讓並重啟談判。中國媒體普遍將此視為對美的外交勝利，進一步認定即使中國武力犯台，美國也難再有效制裁。

其次，中國多位外交專家直言，川普不願讓美國捲入高代價的戰爭，也未展現維護印太盟友的決心。中國全球化智庫副主任高志凱4月2日受訪稱，川普「只想從台灣撈錢，不會保護台灣」；環球時報前總編胡錫進5月30日更放話：「即使美軍介入，我們也有能力取得全面勝利」。這些鷹派言論並非中共官方立場，在中共媒體高調播送，被視為獲得北京默許的輿論試探。

除了美方在貿易戰中退讓，中國也在其他地區衝突中汲取信心。當國際社會得知巴基斯坦以中國殲-10戰機擊落數架法製印度戰機，北京對其軍備表現愈發肯定。

最後，報導指出，核心問題仍在川普。儘管川普政府曾呼籲印太盟邦增加軍費、強化對中嚇阻，但報導指出，美方並未展現實質作為來維繫盟友信任與維持區域穩定。中國則持續對台進行灰色地帶施壓，包括無人機與軍艦侵擾、認知戰與經濟手段，意圖在不發動戰爭的情況下，讓台灣內部信心瓦解。

在這樣的操作下，美國主導的國際秩序究竟還能維持多久？若中國成功納入台灣、亞洲淪落到由北京主導，川普將被歷史記載為中國最重要的幫手。

關稅 川普

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