川普關稅倒數10天生效大勢仍未明！專家：美國貿易協議在最糟時刻卡關

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普的對等關稅最後期限僅剩10天，白宮與各國談判時間所剩無幾，貿易框架協議時程表一再推遲，而此時正值美國經濟出現惡化跡象，市場信心面臨嚴峻考驗。

川普在4月初宣布對等關稅，隨後寬限90天至7月9日以利談判，期間僅實施10%關稅稅率。但是白宮迄今僅完成2項框架協議，川普26日又改口，稱美國不會與所有國家簽署貿易協議，預計發函給部分國家，告知將付出25%、35%或45%的關稅。

白宮最新說法指出，7月9日不再是關鍵時限，財政部長貝森特稱談判可能延至美國勞動節9月1日。商務部長盧特尼克曾承諾「將陸續公布協議」，但至今未見具體成果。貝森特警告，約20國可能從7月9日起恢復高關稅，部分稅率恐達50%。

此時美國經濟正出現令人憂心的訊號。密西根大學最新調查顯示，雖然消費者信心本月反彈16%，但實質支出自5月起意外下滑，為今年以來首見；同時，就業成長趨緩、零售銷售萎縮、房價下行壓力浮現。

密西根大學教授沃弗斯（Justin Wolfers）告訴CNN，「以為到了夏天就能化解關稅不確定性的想法，如今看來徹底破滅。這代表關稅攻勢仍未結束。雖然不出所料，但我們一些人曾抱有一絲樂觀期待」。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家奈特利（James Knightley）27日指出，家庭對關稅推升物價的擔憂與對就業市場的信心下降同時發酵，「股市雖創新高，但經濟實質面正面臨壓力」。

主流經濟學家亦警告，春季低通膨可能只是企業清庫存的短暫緩衝，一旦高關稅進口品全面進入市場，夏季將迎來價格上漲風險。資產管理公司Brave Eagle分析師勒吉雷洛（Robert Ruggirello）指出，「關稅導致的通膨可能已開始滲透市場」。

儘管川普政府以減稅政策試圖減輕關稅導致高物價，但若主要貿易夥伴採取報復性關稅措施，美國經濟可能步入衰退。花旗經濟學家尼耶斯（Michel Nies）示警，若貿易摩擦升溫，「恐對美國產出與財政造成長遠衝擊」。

分析指出，美國經濟雖仍具韌性，但關稅談判遲滯、政策未明，已使市場不確定性升高。美國經濟走勢將繫於川普是否能及時重啟實質性協議，否則樂觀氣氛恐將轉為警訊。