經貿辦：台美談判有進展 會對外說明

美國政府對等關稅的九十天暫緩期預計將在七月九日屆滿，行政院經貿談判辦公室昨表示，政府持續與美方磋商，也在互惠互利原則下逐步凝聚共識。基於台美雙方默契，未來若有相關進展將再適時對外說明。

川普廿七日表示，已和四到五個國家達成貿易協議，也正和其他國家談協議，但無法和每個國家都達成協議。

對於我方與美國的談判進度，行政院經貿辦透過書面表示，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮及相關部會持續與美方進行議題磋商及整體溝通，雙方在互惠互利原則下逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

至於磋商細節，經貿辦表示，基於台美雙方默契，現階段仍不便向外界多做說明，未來若有相關進展將再適時對外說明。

川普於四月初宣布對等關稅新政後，台美雙方在四月十一日進行視訊會議，五月一日在華府舉行首輪實體磋商。楊珍妮五月中赴韓國參與APEC部長級會議時，雙方也就談判進展交換意見；美國財政部長貝森特曾透露台灣向美方「提出非常好的提案」。