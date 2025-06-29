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川普：不會與所有國家簽協議 一周半內發關稅函

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國總統川普廿六日表示，美國不會與所有國家簽署貿易協議，美國針對部分國家，只會發函給他們，告知他們要付出廿五％、卅五％或四十五％的關稅白宮表示，對等關稅的暫緩期有可能延長，但必須由川普做最後的決定。

川普在四月初在「解放日」宣布對等關稅，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布九十天暫緩期，期間僅實施百分之十的對等關稅。各國把握時間與美談判，盼暫緩期屆滿後，能適用較低稅率。

川普在白宮舉行記者會時被問及，九十天暫緩期將至，是否有國家快和美國達成協議；他表示，美國已和中國、英國達成協議，「我們可能已經和四到五個國家達成協議」，也正和其他國家談協議。

川普則表示，美國已經與許多國家談判，美國預計在接下來一周半的時間裡發函給各國，告知他們如果想在美國做生意，必須支付什麼樣的價格；川普說，美國與很多國家都互動良好，但部分國家將會失望，因為他們要支付關稅。

是否會延長對等關稅的暫緩期，川普表示，「我們想怎麼做都可以，可以延長，也可以縮短」。他希望可以縮短暫緩期，直接寄信告知所有國家，「將支付百分之廿五的關稅」。

在白宮釋出對關稅暫緩期可能延長後，美財政部長貝森特受訪時表示，美國如果與十到十二個貿易夥伴簽署貿易協議，預料可以在勞動節完成貿易協議；等於暗示七月九日並非關稅最後期限。

關稅 貿易協議 白宮 川普 對等關稅

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