數位稅點火 美中止與加談判

美國與加拿大再起貿易紛爭，美國總統川普廿七日宣布，由於加拿大計畫向美國科技企業徵收「數位服務稅」，美方立即停止所有與加拿大的貿易討論，並預計在一周內公布課徵加拿大的關稅稅率。

川普廿七日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國被告知加拿大將向美國科技企業開徵「數位服務稅」（Digital Services Tax）；川普指出，這是對美國直接、公然地攻擊，加拿大此舉明顯地是模仿歐盟，指歐盟也對美國做同樣的事情，但歐盟現在正與美國討論。

川普批評加拿大一直是很難貿易的國家，包括加拿大多年向美國農民所產的乳製品徵收四○○％的關稅。

針對加拿大的數位服務稅，川普說，美國將立即終結任何與加拿大的貿易討論。他表示，美國將在一周內決定加拿大和美國做生意需要被課徵的關稅稅率。

川普說，美國擁有所有的牌；這意指美國在經濟上凌駕加拿大。

紐約時報報導指出，加拿大去年就已經提出數位服務稅，但企業預計卅日才要第一次支付該稅金。

美國財政部長貝森特表示，美國知道加拿大計畫徵收數位服務稅，但是希望他們不會這麼做；美國不同意數位服務稅，這是歧視美國企業，也不同意加拿大的數位服務稅具有追溯效力。