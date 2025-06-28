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美關稅暫緩期將至 陸商務部：若犧牲中方利益絕不接受

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美國對各國祭出高額關稅的90天暫緩期，將於7月9日屆滿。示意圖。圖／AI生成
美國對各國祭出高額關稅的90天暫緩期，將於7月9日屆滿。示意圖。圖／AI生成

美國對各國祭出高額關稅的90天暫緩期，將於7月9日屆滿，近日美國總統川普表示，可能已和四到五國達成貿易協議，但無法和每個國家都達成協議。大陸商務部28日表示，中方樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧，和中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免，「如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制」。

據大陸商務部，大陸商務部新聞發言人28日就「美與有關國家關稅談判情況」答記者問。據答問內容，有記者問，「近日，美方官員稱，正在加緊推進與有關經濟體談判，有望在7月9日『對等關稅』90天暫停期結束前與部分國家達成貿易協議。對於未達成協議的國家，可能單方面設定關稅稅率。」

大陸商務部發言人說，今年4月以來，美國對全球貿易夥伴加徵所謂「對等關稅」，這是典型的單邊霸凌做法，嚴重衝擊多邊貿易體制，嚴重破壞正常國際貿易秩序。對此，中方一直堅決反對。實踐證明，只有堅定捍衛原則立場，才能真正維護自身合法權益。

大陸商務部發言人接著表示，中方樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧。同時，呼籲各方應始終站在公平正義的一邊，站在歷史正確的一邊，堅決捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

大陸商務部發言人還說，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。

川普四月宣布對等關稅措施，後宣布90天暫緩期，要求各國與美談判，以適用較低稅率。當地時間27日，川普在白宮舉行記者會時，就90天暫緩期將至表示，美國已和中國大陸、英國達成協議，並表示美國可能已和四到五國達成協議，也正和其他國家談，但無法和每個國家都達成協議。

不過，白宮新聞秘書李威特近日也曾對有無計劃延長暫緩期表示，或許可以延長，期限由川普決定。

就美中簽署關稅協議一事，大陸商務部昨天曾表示，近日中美雙方「進一步確認了框架細節」，中方將「依法審批符合條件的管制物項出口申請」，並稱美方也將相應取消對中國大陸採取的一系列限制性措施。

美國加徵高額關稅的九十天暫緩期將至，大陸商務部今天對美方和各國進行關稅談判的相關進展，做出表態。（美聯社）
美國加徵高額關稅的九十天暫緩期將至，大陸商務部今天對美方和各國進行關稅談判的相關進展，做出表態。（美聯社）

關稅 貿易協議 白宮 川普 大陸商務部

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