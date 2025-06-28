川普即將函告各國關稅稅率 南韓官員判斷「有誠意」國家可獲延期

美國總統川普27日表示，預計在「接下來一周半左右」向各國發函，告知若想在美國做生意必須支付的關稅稅率。他同時指出，對等關稅緩徵期可能延長、也可能縮短。南韓一位資深官員表示，鑒於首爾方面強調秉持「誠意」與美國進行貿易談判，目前仍不確定南韓的對等關稅緩徵期7月是否會延長。

韓聯社報導，川普在記者會上表示，「所以，在接下來一周半左右的某個時間點，或者更早些，我們將發出一封信。我們已經和許多國家談過了，所以我們只是要告訴他們，要在美國做生意需要付出什麼樣的價格。」

當被問及關稅緩徵期是否可能延長時，川普說：「我們可以做任何我們想做的事情。我們可以延長。也可以縮短。我寧願縮短，我只想給所有人發封信說，『恭喜，你們要付25%』。」

南韓一位資深官員在華府對記者表示：「我不認為我們現在處於可以感到安心的狀況，7月8日的截止日期到來時，川普政府是否會延長所有國家的緩徵期並繼續談判，目前仍無法確定此一可能性的高低。」

該官員補充指出，一些國家或許能達成協議，其他國家的緩徵期可能會延長。而未獲延長的國家則可能面臨更高的關稅，「因此，各種可能性似乎仍然存在。」他並預計，華府認為在貿易談判中表現出「誠意」的國家，緩徵期可能會獲得延長；反之，被認為缺乏誠意的國家，則可能面臨某種形式的懲罰。

這位官員表示：「與其他國家相比，由於國內政治環境，（韓美）貿易談判確實進展有限。儘管不到兩周，時間仍然充足，我理解川普總統將做出最終決定。」