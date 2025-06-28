對等關稅談判 經貿辦：互惠互利原則下逐步凝聚共識

對等關稅暫緩期7月9日結束，台美談判進度備受關注。行政院經貿談判辦公室今天指出，政府續與美方磋商，也在互惠互利原則下逐步凝聚共識，未來若有進展將適時對外說明。

美國對等關稅寬限期將在7月9日到期，美國總統川普表示，可能已和4到5個國家達成貿易協議，也正與其他國家談協議，但無法和每個國家都達成協議，未來一週左右，會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。

對於台美談判進度，經貿辦透過文字說明指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮及相關部會持續與美方進行議題磋商及整體溝通，雙方在互惠互利原則下逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

至於磋商細節，經貿辦說，基於台美雙方默契，現階段仍不便向外界多做說明，未來若有相關進展將再適時對外說明。

美國4月初宣布對等關稅新政後，台美4月11日進行視訊會議，5月1日在華府舉行首輪實體磋商。