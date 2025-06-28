批加拿大徵數位服務稅 川普：立即終止雙方貿易磋商

中央社／ 華盛頓27日專電

美國總統川普今天抨擊加拿大將向美國科技公司徵收數位服務稅，稱這對美國是「直接且明顯的攻擊」，為此，美國立即終止雙方所有貿易磋商，並將在7天內告知加拿大所需支付的關稅稅率。

川普（Donald Trump）今天下午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，加拿大是「很難進行貿易的國家」，多年來對美國農民在乳製品方面徵收高額關稅，剛剛還宣布，將對美國科技公司徵收「數位服務稅」（digital services tax），這對美國是「直接且明顯的攻擊」。

他說，加拿大這項舉措是仿效歐洲聯盟的做法；美國和歐盟正對此進行討論。

川普表示，基於加拿大這項「過分的」稅收，美國將終止和加拿大的所有貿易磋商，「立即生效」。

他還說：「我們會在接下來7天內，讓加拿大知道他們和美國做生意所需支付的關稅。」

根據美國貿易代表署網站資料，去年美國和加拿大的商品貿易總額約為7621億美元（約新台幣22.2兆元）。

美國財經媒體CNBC報導，加拿大去年立法通過實施3%的數位服務稅，可追溯至2022年，首批稅款將於今年6月30日開始徵收。這項稅收將衝擊科技公司，包括美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）及臉書母公司Meta。

儘管美國反對，但加拿大官員本月稍早表示，加國不會暫停徵收數位服務稅。

關稅 川普

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