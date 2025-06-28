川普：正和一些國家談協議 將通知其他國家關稅稅率
美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿，美國總統川普今天表示，可能已和4到5個國家達成貿易協議，也正和其他國家談協議，但無法和每個國家都達成協議，未來一週左右，會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。
川普（Donald Trump）4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅。各國把握時間與美談判，盼暫緩期屆滿後，能適用較低稅率。
川普今天在白宮舉行記者會時被問及，90天暫緩期將至，是否有國家快和美國達成協議？他回應表示，美國已和中國、英國達成協議，「我們可能已經和4到5個國家達成協議」，也正和其他國家談協議。
全球約有200個國家方面，川普指出，美國最終無法和每個國家一一談成協議，因此，在未來一週左右，也可能更早，美國將寄信告知其他國家，「在美國做生意所要負擔的費用」。
但對於大國，例如印度，川普認為，「我們將會達成一項協議」，尋求全面消除貿易壁壘，好讓美國能進入印度市場、進行貿易。美國也會和中國進行貿易。
他還說，美國和各國關係很好，但有些國家會感到失望，「因為他們將必須支付關稅」。
媒體問及，是否會延長對等關稅的暫緩期，川普表示，「我們想怎麼做都可以，可以延長，也可以縮短」。他希望可以縮短暫緩期，直接寄信告知所有國家，「將支付25%的關稅」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言