川普：正和一些國家談協議 將通知其他國家關稅稅率

美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿，美國總統川普今天表示，可能已和4到5個國家達成貿易協議，也正和其他國家談協議，但無法和每個國家都達成協議，未來一週左右，會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。

川普（Donald Trump）4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅。各國把握時間與美談判，盼暫緩期屆滿後，能適用較低稅率。

川普今天在白宮舉行記者會時被問及，90天暫緩期將至，是否有國家快和美國達成協議？他回應表示，美國已和中國、英國達成協議，「我們可能已經和4到5個國家達成協議」，也正和其他國家談協議。

全球約有200個國家方面，川普指出，美國最終無法和每個國家一一談成協議，因此，在未來一週左右，也可能更早，美國將寄信告知其他國家，「在美國做生意所要負擔的費用」。

但對於大國，例如印度，川普認為，「我們將會達成一項協議」，尋求全面消除貿易壁壘，好讓美國能進入印度市場、進行貿易。美國也會和中國進行貿易。

他還說，美國和各國關係很好，但有些國家會感到失望，「因為他們將必須支付關稅」。

媒體問及，是否會延長對等關稅的暫緩期，川普表示，「我們想怎麼做都可以，可以延長，也可以縮短」。他希望可以縮短暫緩期，直接寄信告知所有國家，「將支付25%的關稅」。