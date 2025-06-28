美加貿易戰再起？ 川普：立即終結所有美加貿易討論
美國總統川普27日指出，加拿大向美國科技企業開徵數位服務稅，他因此決定立即終結所有與加拿大的貿易討論；川普表示，美國預計在一周內決定向加拿大課徵的關稅稅率。
川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國才被告知加拿大將向美國科技企業開徵「數位服務稅」（Digital Services Tax）；川普稱，這是對美國直接、公然地攻擊；川普說，加拿大此舉明顯地是模仿歐盟，指歐盟也對美國做同樣的事情，但他們現在正與美國討論。
川普批評加拿大一直是很難貿易的國家，包括加拿大多年向美國農民所產的乳製品徵收400%的關稅。
針對加拿大的數位服務稅，川普說，美國將立即終結任何與加拿大的貿易討論，並表示，美國將在一周內決定加拿大和美國做生意，需要被課徵的關稅稅率。
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