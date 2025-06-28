美財長：有信心中國稀土將恢復輸美

中央社／ 紐約27日專電

美國財政部長貝森特今天表示，對美中雙方所同意的有信心，稀土將會運至美國。他強調，美國對中國暫緩高關稅寬限期結束後，將視中國作為再來決定，美國不想與中國脫鉤，但可以採行策略性脫鉤。

貝森特（Scott Bessent）在福斯財經頻道（FoxBusiness）專訪中表示，美中協議部分包括降低關稅，稀土磁鐵將恢復進入美國，這是許多產業基礎的核心，之前稀土磁鐵未以雙方同意的速度進入美國。

他表示，現在對雙方所同意的有信心，稀土將會運送（至美國），與此同時，美方對中方有因應措施，也保留一些重要供應項目，在總統川普（DonaldTrump）領導下可見局勢趨向緩和。

貝森特強調，這是為美國勞工與人民推動公平貿易的中心事務，對所有貿易夥伴也將如此。川普政府上任百日期間，把和平協議、貿易協議、對內減稅等搬上檯面，現在在美國已見成效。這是公平貿易的關鍵，過去40年美國未被公平對待。

美中協議暫緩高關稅措施90天，8月12日後關稅動向如何？貝森特指要視中方作為，美國不想與中國脫鉤，但可以策略性脫鉤或說服出口國提高消費。

他表示：中國佔全球製造業的3成，這無法持續，得視中國是否有意願成為負責任的夥伴。他認為中方願意，川普與中國國家主席習近平關係很好，領導者持續對話很有幫助。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與中國商務部，早前陸續就稀土問題釋出訊息，雙方回到5月日內瓦達成的貿易框架，美方取消部分對中國限制措施，中方將視美國動作，依法審批符合條件的管制物項目出口申請。

關稅 川普

延伸閱讀

稀土出口 中國：依法審批 美需取消限制措施

白宮官員：美國已與中國就加快稀土向美出口達成諒解

川普突宣稱與中國簽貿易協議 白宮澄清僅達成「框架」協議

美中二度談判關稅「30％⭢55％」為何陸沒跳腳？謝金河解析背後魔術數字

相關新聞

美中簽署貿易協議 川普：打開中國市場大門

美中日前完成第二輪貿易談判，美國總統川普廿六日表示，美國已經在廿五日與中國簽署貿易協議，有望打開中國市場大門；大陸商務部...

美加貿易戰再起？ 川普：立即終結所有美加貿易討論

美國總統川普27日指出，加拿大向美國科技企業開徵數位服務稅，他因此決定立即終結所有與加拿大的貿易討論；川普表示，美國預計...

關稅可能延至9月？ 川普：有些國家會失望

美國對等關稅暫緩期即將於7月9日結束，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）27日表示，美國有可能在勞動節（9...

對半導體徵關稅？ 白宮經濟顧問：232條款非鐵板一塊

美國依據「二三二條款」，可能對台灣半導體開徵關稅，白宮經濟顧問委員會（CEA）副主席雅瑞德廿六日表示，課徵二三二關稅通常...

2周內 美擬與10國敲定貿易協議

美國商務部長盧特尼克廿六日透露，白宮預計未來兩周與十個主要貿易夥伴達成協議，財政部長貝森特廿七日表示，與其他國家的各項協...

美移除報復稅條款 華爾街鬆口氣

美國財長貝森特廿六日宣布，與七大工業國集團（Ｇ７）國家達成協議，將把美國總統川普「又大又美法案」中，對外國投資人的第八九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。