關稅可能延至9月？ 川普：有些國家會失望

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國對等關稅暫緩期即將於7月9日結束，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）27日表示，美國有可能在勞動節（9月1日）以前與各國達成貿易協議，代表7月9日的期限有可能延期。

美國總統川普27日則表示，美國已和4或5個國家達成協議，並指出，美國已經與許多國家談判，美國預計在接下來一周半的時間發函給各國，告知他們如果想在美國做生意，必須支付什麼樣的價格；川普說，美國與很多國家都互動良好，但部分國家將會失望，因為他們要支付關稅。

川普也表示，美國預計和印度達成協議，有機會取消所有貿易障礙；川普也說，美國將與中國貿易，並在不久的將來打開中國市場。

川普26日表示，美國不會與所有國家簽署貿易協議，美國針對部分國家，只會發函給他們，告知他們要付出25%、35%或45%的關稅；白宮也表示，對等關稅的暫緩期有可能延長，但必須由川普做最後的決定。

關稅 川普

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