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對半導體徵關稅？ 白宮經濟顧問：232條款非鐵板一塊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國依據「二三二條款」，可能對台灣半導體開徵關稅，白宮經濟顧問委員會（CEA）副主席雅瑞德廿六日表示，課徵二三二關稅通常有特定目的，會以此來校正，等同表示美國若徵收二三二關稅，並非鐵板一塊。

美國四月宣布對等關稅後，依據美國一九六二年貿易擴張法第二三二條規定，針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，決定是否徵收關稅；有半導體相關業者表示，川普政府到底會不會徵關稅，誰也說不得準，無法準確預測未來情況下，「只能過一天是一天」。

前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁廿六日邀請雅瑞德與專家學者和半導體業者代表舉行閉門交流會議。針對川普政府的關稅政策，雅瑞德說，美國希望增加貿易，而非減少貿易，只是希望藉由關稅來達到更平衡、公平的貿易。

在場的台積電代表詢問，如果川普政府已經看到企業在美國生產的成果，是否還會維持關稅的衝擊？雅瑞德回答說，二三二關稅通常設有特定的目的，會以這些目的達成的情況做校正，只要目的沒有達成，關稅就會繼續存在。

我駐美代表處也派代表出席，駐美代表處副代表姜森表示，我國配合美出口管制政策，已將六○一個實體納入出口管制名單，其中包括華為、中芯國際等大陸晶片研發企業。

關稅 許毓仁 川普 台積電 半導體

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