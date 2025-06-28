2周內 美擬與10國敲定貿易協議

美國商務部長盧特尼克廿六日透露，白宮預計未來兩周與十個主要貿易夥伴達成協議，財政部長貝森特廿七日表示，與其他國家的各項協議，可能在美國勞動節（九月一日）連假前完成，暗示一些協議可能是在七月期限後達成，這也呼應白宮新聞秘書李維特稱七月九日期限「並不要緊」的說法。

貝森特廿七日接受福斯新聞訪問時表示：「一些國家正在與我們接洽，並提出了非常好的協議。」他指出，美國有十八個重要的貿易夥伴國，已與英國達成協議，並與中國大陸達成共識，「目前算是暫時告一段落」。

盧特尼克未透露首批貿易協議有哪些國家，但川普廿六日稍早曾暗示，美國與印度接近達成協議。

歐盟執委會主席范德賴恩廿七日在記者會中說，在與歐盟領袖討論川普政府的最新提案後，歐盟已為美歐貿易談判做好各種準備，包括談判破裂的可能性。

目前困擾歐盟領袖和歐盟執委會關鍵在於，布魯塞爾是接受不對等的美歐貿易協議，或選擇加以反制，冒著惹惱美國總統川普的風險。

彭博資訊及路透廿六日報導稱，在廿六日的歐盟峰會中，數個成員國反對採取報復行動，多國領袖認為與其堅持達成一項完美協議，不如盡快與美國達成協議。

德國總理梅爾茨說，已在這次歐盟峰會中向其他領袖強調此一期限，並敦促大家盡快尋求解決方案，以化解歐盟重要產業面臨的威脅。他強調，「我們只剩不到兩周，這麼短的時間內，無法達成複雜的貿易協議」。

但法國反對接受任何只有利美國的協議，並主張美歐應全面取消關稅，法國總統馬克宏在歐盟峰會後說，盡快達成協議是可行的，但前提是其內容必須「平衡」。