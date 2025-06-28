美中簽署協議 陸：雙方確認框架細節
對於美中簽署協議一事，大陸商務部昨（27）日表示，近日中美雙方「進一步確認了框架細節」，中方將「依法審批符合條件的管制物項出口申請」，並稱美方也將相應取消對中國大陸採取的一系列限制性措施。
大陸商務部昨天就中美倫敦框架有關情況發布「答記者問」指出，針對「近日，美方有關官員和媒體稱，中美已就落實日內瓦共識框架達成補充諒解，中國將加快向美國出口稀土，美方相應取消對華有關限制措施」。
大陸商務部新聞發言人說，在中美兩國元首共識指引下，雙方經貿團隊於6月9日至10日在倫敦舉行經貿會談，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果框架達成原則一致。
大陸商務部新聞發言人指出，倫敦會談後，中美雙方團隊保持密切溝通。近日經批准，雙方進一步確認了框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應取消採取的一系列限制性措施。
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