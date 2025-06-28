美中簽協議 撤晶片軟體禁令…陸承諾出口稀土、美收回反制措施

美國總統川普26日在白宮出席活動時說，25日甫和中國簽署協議，但未透露細節，商務部長盧特尼克後來則透露，已與中國大陸敲定上月在日內瓦達成的貿易共識，內容包括中國大陸承諾出口稀土， 美國則會收回反制措施，包括對乙烷、晶片軟體和飛機引擎等出口限制。

白宮隨後表明，美國與中方已就稀土出口問題達成協議。

美中簽署貿易休戰協議

盧特尼克26日在接受彭博電視節目《Balance of Power》訪問時說，美中兩天前已簽署協議，內容包括中國大陸承諾出口被廣泛應用於風機和戰鬥機等產品的稀土，「他們會把稀土交給我們」，一旦他們這樣做，「我們就會取消反制措施」。

川普26日稍早也說，「各國都想達成協議，我們昨天甫和中國簽署協議」，川普強調此協議將「打開中國大門」，但他並未透露該協議的細節。

盧特尼克強調，相關限制措施只有在中國大陸開始出口磁鐵後才會解除。美國商務部本周稍早已通知能源公司，允許他們把乙烷裝船運往中國大陸，但抵達後未經授樣不得卸貨。

白宮官員同日稍晚表示，川普政府和中國大陸已就日內瓦協議框架達成額外諒解。這名官員還說，這項諒解「關乎我們如何再度加速稀土運往美國」；另一名政府官員表示，這項美中協議是在本周稍早達成。

美中在這份貿易共識，明確列出今年雙方貿易談判中達成的條款，對曾互相指控對方違反先前非正式協議的雙方而言，是一大進展。然而，能否落實仍仰賴雙方未來實際行動，包括中國大陸是否確實交付稀土原料。

盧特尼克口中的美中協議，並非全面性的貿易協定，未能處理如芬太尼走私、美國出口商准入中國市場在內的棘手議題。

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，華盛頓和北京似乎已將先前談判、但未納入正式文件的內容書面化。

美中貿易全國委員會會長譚森（Sean Stein）說：「儘管我們必須看看細節為何，但如果這項協議為美中貿易帶來更多確定性、可預測性及公平，這對兩國民眾來說會是一大勝利。」

自川普二入白宮以來，貿易不確定性和混亂持續了好幾個月。