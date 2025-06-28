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美最新關稅方案…歐盟：就算與美談崩 也有準備

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟已為與美國的貿易談判做好各種準備。路透
歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟已為與美國的貿易談判做好各種準備。路透

歐盟執委會主席范德賴恩與歐盟領袖討論川普政府最新提案後表示，歐盟已為與美國的貿易談判做好各種準備，包括談判破裂的可能性。

范德賴恩26日在記者會上表示，她的團隊仍在評估美方最新提出的關稅方案，「我們已準備好達成協議，但也為無法達成令人滿意的協議做準備。簡言之，所有選項仍都在檯面上」。

兩位知情人士透露，在布魯塞爾舉行的歐盟高峰會上，數個成員國反對採取報復行動。多數與會者認為，與其堅持達成一項完美協議，不如儘快與美國達成協議，即使這意味著川普施加的多項關稅將繼續存在。

歐盟必須在7月9日前與川普達成協議，否則美國對幾乎所有歐盟出口商品的關稅將提高至50%。德國總理梅爾茨表示，他已向其他歐盟領袖強調這一談判期限，並敦促大家儘速尋求解決方案，「我們只剩不到兩周。這麼短的時間內無法達成一項複雜的貿易協議。」

然而，另一位官員透露，巴黎方面反對接受任何有利於美國的協議，並主張應全面取消關稅。

關稅 川普

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