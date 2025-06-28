美：與十貿易夥伴將達協議 台灣在名單上？政院：不便說明

美國商務部長盧特尼克接受外媒專訪時提到，已與中國大陸最終敲定5月在日內瓦達成的貿易共識，並透露白宮近期計畫與十個主要貿易夥伴達成協議。行政院表示，雙方在互惠互利原則下逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。但雙方有默契，現階段仍不便向外界多做說明，若有相關進展將再適時對外說明。

根據外媒報導，美國總統川普的對等關稅豁免期即將到期，美中已達成協議，其他國家關稅協議部分，川普也準備在未來兩周內敲定一系列貿易協議，配合先前設定的7月9日最後期限，屆時將恢復原本4月將實施的高關稅措施。

行政院指出，副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮及相關部會持續與美方進行議題磋商及整體溝通，在互惠互利原則下逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，為台美產業與經濟發展創造更多機會。至於磋商細節，基於台美雙方默契，現階段仍不便向外界多做說明。

據悉，根據過往談判經驗，過程中往往是先各自提出需求後，慢慢收攏意見，台美此次談判也依循這樣的原則，台美經過首次實體磋商後，台灣與美方保持密切溝通，希望在確保維護國家利益、維護成本競爭力下，不放棄任何一個產業，維護台灣經濟穩定發展。