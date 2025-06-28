美：與十貿易夥伴將達協議 商務部長強調川普兩周內會敲定

繼美國商務部長盧特尼克透露白宮近期計劃與十個主要貿易夥伴達成協議後，財政部長貝森特27日表示，與其他國家的各項協議，可能在美國勞動節（9月1日）連假前完成，暗示一些協議可能是在7月期限後達成，這也呼應白宮新聞秘書李維特稱7月8日或9日的關稅暫緩期限「並不要緊」的說法。

貝森特27日接受福斯新聞訪問時表示：「一些國家正在與我們接洽，並提出非常好的協議。」他提到盧特尼克前一天發表的評論，即白宮即將與十個主要貿易夥伴達成協議。

白宮官員關稅談話重點

貝森特重申，美國有18個重要的貿易夥伴國，已與英國達成協議，並與中國大陸達成共識，「目前算是暫時告一段落」，「因此，如果我們能簽署18個重要協議中的10個或12個，還有另外20個重要的關係，那我們可以在勞動節前完成」。他沒有明指預計將與哪些國家達成協議。

盧特尼克26日接受彭博新聞訪問時則說，川普準備在未來兩周內敲定一系列貿易協議，以配合先前設定的7月9日最後期限，屆時將恢復4月暫停實施的高關稅措施。

他說：「 我們將優先完成十大貿易協議，將其歸入適當類別，其他國家將隨後跟進。」

儘管盧特尼克未具體說明首批貿易協議有哪些國家，但川普26日稍早曾暗示，美國與印度接近達成協議。

盧特尼克也說，如果沒能及時談成協議，川普表示會直接對各國發函，告知美方開出的貿易條件。7月9日那天，各國會被「適當歸類」，川普也可能延長談判期限，給予更多時間進行協商。

川普4月2日宣布的對等關稅，部分高達50%，但隨後暫緩大部分新關稅90天，以利談判。

另外，李維特26日對記者說，7月8日或9日的所謂川普對等關稅期限「並不要緊（not critical）」，「可能會被延後，但這要由總統來做決定」。

川普在4月初提出對等關稅，但緊接著在4月9日就按下90天暫停鍵，理由是給貿易夥伴國有時間來談判。期限因此是在7月8日。5月底他又威脅要對歐盟加徵50%關稅，兩天後又同意把實施日期延至7月9日。

同樣在26日，白宮經濟顧問委員會主席米倫在雅虎財經的訪談中也表示，他預期，針對與美國正在誠心談判的國家，這個期限可望往後延。