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美財部宣布與G7談定…大而美法案報復稅 刪了

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部宣布與七大工業國（G7）盟國達成協議。美聯社
美國財政部宣布與七大工業國（G7）盟國達成協議。美聯社

美國財政部宣布與七大工業國（G7）盟國達成協議，美方將把美國總統川普《大而美法案》中，針對外國投資者的第899條「報復稅」條款移除，但做為交換條件，其他國家不會對美國企業徵收部分稅項。

美國財長貝森特26日在社群媒體上表示：「經濟合作發展組織（OECD）第二支柱（Pillar 2）稅制，將不適用於美國企業，接下來幾周與幾個月內，我們將與OECD／G20包容性架構成員合作推動落實這項協議。」

OECD第二支柱也稱為全球反稅基侵蝕（GloBE）規定，是OECD與G20雙支柱解決方案的重要組成部分，規定對營業額超過7.5億歐元的大型跨國企業（MNEs）徵收15%的全球最低稅率，確保這些公司無論獲利來源地如何，都對其獲利繳納最低稅率。美國政府主張，美國的稅收制度應與OECD的全球稅制分離，並指出美國本已對本國企業的海外所得徵稅相當嚴格。

貝森特表示，基於這項進展與共識，已要求參、眾兩院將第899條的保護性措施從「大而美法案」剔除。

國會稅務委員會主席、眾議員史密斯（Jason Smith）與參議員克雷波（Mike Crapo）迅速回應表示：「應部長貝森特要求，而且出自於這項共同理解有助於維護美國稅收主權」，將從大而美法案中移除擬議中的稅務條款第899條。

這項俗稱「報復稅」的第899條款將賦予川普新權力，可對那些針對美國企業課以「不公平稅收」的國家投資人徵收最高20%的稅，目標是鎖定OECD推動全球最低稅率15%計畫中與美國利益衝突的部分。該條款由眾議院共和黨人起草，並獲白宮支持，目的在反制部分歐洲國家、加拿大、澳洲及其他國家對美國企業課徵被視為歧視性的稅負。

第899條「報復稅」條款引發華爾街擔憂，擔心這項提案大幅增加外國個人與企業對美投資的難度。該稅針對的是對美國科技公司課徵數位服務稅的盟國，以及對跨國企業實施全球最低稅負制度的國家。殼牌、豐田、LVMH在內近200家公司組成的全球商業聯盟（GBA）曾警告，899條款恐將危及他們在美提供的840萬個工作。

關稅 川普

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