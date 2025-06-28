美中簽署貿易協議 川普：打開中國市場大門

美中日前完成第二輪貿易談判，美國總統川普廿六日表示，美國已經在廿五日與中國簽署貿易協議，有望打開中國市場大門；大陸商務部證實，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，並稱美方也將取消對華採取的一系列限制性措施。

路透引述白宮官員指出，美國已與中國大陸達成稀土加快向美國出口的諒解。美國商務部長盧特尼克表示，中國將運送稀土給美國，美國到時將取消對中國的反制措施，包括對乙烷、晶片軟體和飛機引擎等出口限制。

川普廿六日出席白宮推動「又大又美法案」活動，並發表談話表示，美國於廿五日與中國簽署貿易協議，依據協議內容，美國正慢慢打開中國市場；不過，川普未說明具體內容。

美中倫敦會談後 批准確認框架細節

大陸商務部發言人表示，在中美兩國元首共識指引下，雙方經貿團隊於六月九日至十日在倫敦舉行經貿會談，就落實兩國元首六月五日通話重要共識、鞏固日內瓦經貿會談成果的框架達成原則一致。倫敦會談後，近日經過批准，雙方進一步確認了框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。

不過，中方未明確表示美方將取消的「一系列限制性措施」具體內容為何。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制作用，通過溝通對話增進共識，減少誤解，加強合作，推動中美關係穩定健康可持續發展。

大陸商務部發言人表示，期望美方與中方相向而行，按兩國元首六月五日通話重要共識和要求，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

關稅暫緩期 白宮暗示可能再度延長

至於對等關稅九十天的暫緩期有沒有可能再延長？白宮廿六日表示，期限不是關鍵，指有可能再度延長。

川普也表示，美國接下來有可能和印度簽署協議，美國也要打開印度市場。川普說，美國不會與所有國家簽署貿易協議，美國針對部分國家，只會發函給他們，告知他們要付出百分之廿五、卅五或四十五的關稅，「這是簡單的方法」；不過，川普說，他的團隊不想要這麼做，這樣的作法只會針對部分國家，指川普的團隊希望達成更多貿易協議。

對等關稅九十天的暫緩期即將在七月九日到期，美國目前只與英國簽署貿易協議，白宮新聞秘書李維特表示，川普已表明期限不是關鍵，如果有國家不願達成協議，代表川普可以選擇對美國有利的對等關稅稅率。

李維特表示，對等關稅的暫緩期有可能延長，但必須由川普做最後的決定；白宮經濟顧問委員會主席米倫說，川普有可能為有誠意又有做出進度的國家延期。