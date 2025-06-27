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泰國財長下周赴美貿易談判 否認關稅將降為18%

中央社／ 曼谷27日綜合外電報導
泰國媒體今天報導，泰國財政部長皮猜下週將前往美國展開貿易談判。 路透
泰國媒體今天報導，泰國財政部長皮猜下週將前往美國展開貿易談判。 路透

泰國媒體今天報導，泰國財政部長下週將前往美國展開貿易談判。泰國尋求就美國總統川普揚言加徵的關稅，與華府達成相關協議。

法新社報導，在川普（Donald Trump）今年4月宣布一系列「解放日」關稅措施下，若未能於下個月最後期限之前達成協議、及時擋下原定加徵的關稅稅率，泰國主要輸美商品將被課徵36%關稅。

根據泰國新聞社（Thai News Agency），泰國副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）告訴記者，他預定與美方代表談判，計劃下週啟程。

網路上盛傳，談判後關稅稅率將會降為18%，不過皮猜在社群平台X上發文駁斥。

泰國媒體報導指出，他在總理府（GovernmentHouse）告訴記者：「那只是經濟學家的預測。」

皮猜上月曾表示，泰方的提案旨在於降低貿易失衡、擴大美國對泰國巿場的出口機會。

根據美國貿易代表署（USTR）數據，去年美國對泰國的商品貿易逆差達456億美元，較前1年增加11.7%。

泰國政府上月以「對等關稅」帶來不確定性為由，將今年經濟成長預測從3.2%至4.2%，下修為2.3%至3.3%。

關稅 貿易談判 美國 泰國 川普

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