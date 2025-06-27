美官員稱陸將加快稀土出口 陸商務部證實：將依法審批

在中美經貿團隊於本月上旬，在倫敦舉行經貿會談後，據路透報導引述白宮官員指，美國已與中國大陸達成稀土加快向美國出口的諒解。對此，大陸商務部今天下午回應證實稱，近日雙方「進一步確認了框架細節」，中方將「依法審批符合條件的管制物項出口申請」，並稱美方也將相應取消對華採取的一系列限制性措施。

據大陸商務部，大陸商務部新聞發言人27日就中美倫敦框架有關情況發布「答記者問」。

據答問，就「近日，美方有關官員和媒體稱，中美已就落實日內瓦共識的框架達成了補充諒解，中國將加快向美國出口稀土，美方相應取消對華有關限制措施」，大陸商務部發言人做出上述回應。

大陸商務部新聞發言人說，在中美兩國元首共識指引下，雙方經貿團隊於6月9日至10日在倫敦舉行經貿會談，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的框架達成原則一致。

大陸商務部新聞發言人再指，倫敦會談後，中美雙方團隊保持著密切溝通。近日，經批准，雙方進一步確認了框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。

大陸商務部新聞發言人最後表示，期望美方與中方相向而行，按照兩國元首6月5日通話重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

不過，據中方發布內容，未明確表示美方將取消的「一系列限制性措施」具體內容為何。