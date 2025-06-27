快訊

雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

租屋處孤獨死卻穿高筒球鞋？房東抱怨…法醫吐真相「多體諒死者」

聽新聞
0:00 / 0:00

美官員稱陸將加快稀土出口 陸商務部證實：將依法審批

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
就美國官員稱，中國將加快對美出口稀土，大陸商務部今天回應說，中方將「依法審批符合條件的管制物項出口申請」。圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場資料照。（路透）
就美國官員稱，中國將加快對美出口稀土，大陸商務部今天回應說，中方將「依法審批符合條件的管制物項出口申請」。圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場資料照。（路透）

在中美經貿團隊於本月上旬，在倫敦舉行經貿會談後，據路透報導引述白宮官員指，美國已與中國大陸達成稀土加快向美國出口的諒解。對此，大陸商務部今天下午回應證實稱，近日雙方「進一步確認了框架細節」，中方將「依法審批符合條件的管制物項出口申請」，並稱美方也將相應取消對華採取的一系列限制性措施。

據大陸商務部，大陸商務部新聞發言人27日就中美倫敦框架有關情況發布「答記者問」。

據答問，就「近日，美方有關官員和媒體稱，中美已就落實日內瓦共識的框架達成了補充諒解，中國將加快向美國出口稀土，美方相應取消對華有關限制措施」，大陸商務部發言人做出上述回應。

大陸商務部新聞發言人說，在中美兩國元首共識指引下，雙方經貿團隊於6月9日至10日在倫敦舉行經貿會談，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的框架達成原則一致。

大陸商務部新聞發言人再指，倫敦會談後，中美雙方團隊保持著密切溝通。近日，經批准，雙方進一步確認了框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。

大陸商務部新聞發言人最後表示，期望美方與中方相向而行，按照兩國元首6月5日通話重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

不過，據中方發布內容，未明確表示美方將取消的「一系列限制性措施」具體內容為何。

關稅 美國 美中貿易談判 稀土 日內瓦經貿會談 川普 大陸商務部 北京

延伸閱讀

開放稀土輸美達共識 川普：美中已簽署貿易協議

白宮官員：美國已與中國就加快稀土向美出口達成諒解

防稀土商業機密泄露 陸商務部據報要求相關專家交護照

北京管制銻出口 美電池商缺料跳腳「如國家緊急狀態」

相關新聞

美官員稱陸將加快稀土出口 陸商務部證實：將依法審批

在中美經貿團隊於本月上旬，在倫敦舉行經貿會談後，據路透報導引述白宮官員指，美國已與中國大陸達成稀土加快向美國出口的諒解。...

川普說與印度即將達成重大協議 印度會對美企開放市場

美國總統川普周四（26日）在白宮一場活動上表示，美國很快就會和印度達成「非常重大」的貿易協議，印度將會對美國企業開放市場...

開放稀土輸美達共識 川普：美中已簽署貿易協議

美中日前完成第二輪貿易談判，川普總統26日表示，美國已經在25日與中國簽署貿易協議，有望打開中國市場大門；川普也提到，美...

川普手機官網 刪「美國製造」字句 改為：以美國價值為核心設計

由總統川普的兒子們日前宣布成立的川普手機公司(Trump Mobile)，近期悄悄將官網上原本標示的「美國製造」字樣移除...

范德賴恩：歐盟也為與美貿易談判破裂情況做準備

歐盟執委會主席范德賴恩在與歐盟領袖們討論川普政府最新提案後表示，歐盟已為與美國的貿易談判做好各種準備，包括談判破裂的可能...

又會延期？ 白宮發言人：7月關稅期限並不要緊…

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）周四（26日）對記者說，7月8日或9日的所謂川普對等關稅期限，「並不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。