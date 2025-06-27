川普說與印度即將達成重大協議 印度會對美企開放市場

美國總統川普周四（26日）在白宮一場活動上表示，美國很快就會和印度達成「非常重大」的貿易協議，印度將會對美國企業開放市場，現在兩國的談判代表在華府開會，準備打開最近在幾個關鍵議題上的僵局。

川普說：「我們將會有一些很棒的貿易協議。其中有一個可能就要出現，是跟印度的協議，非常重大的一個。我們就要讓印度開放市場。」

川普的談話提供了美國與印度可能得以簽署臨時貿易協議的樂觀期待，儘管兩國對關鍵環節仍有重大分歧。川普威脅要對美國貿易夥伴施加的對等關稅即將在7月9日實施，印度如果能及早與美國達成貿易協議，有助免於被課高關稅。

根據彭博資訊的報導，兩國談判僵持的焦點在美國要求印度開放基因改造穀物進口，而印度拒絕，認為農民可能受害。另外，印度也不願簽署沒有解決市場准入與出口被課對等關稅等問題的協議。

知情人士指出，印度談判代表團本周有兩天在華府與美方協商，希望能找到彼此共同點，解決分歧。

印度是第一波很快就與美國展開貿易談判的國家，印度總理莫迪為安撫白宮，做了許多讓步。美國貿易代表署和印度貿易部發言人，針對最近這輪談判，都沒有回應彭博的置評請求。