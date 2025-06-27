范德賴恩：歐盟也為與美貿易談判破裂情況做準備

歐盟執委會主席范德賴恩在與歐盟領袖們討論川普政府最新提案後表示，歐盟已為與美國的貿易談判做好各種準備，包括談判破裂的可能性。

范德賴恩周五（27日）凌晨在記者會上表示，她的團隊仍在評估美方最新提出的關稅方案，「我們已準備好達成協議。與此同時，我們也在為無法達成令人滿意的協議的情況做準備。簡言之，所有選項仍在檯面上」。

目前困擾歐盟領導人和歐盟負責貿易事務的歐盟執委會的關鍵問題是：是否接受與美國的不對等的貿易協議，還是選擇反擊，冒著局勢升級與激怒美國總統川普的風險。

據兩位知情人士透露，在周四於布魯塞爾舉行的高峰會上，數個成員國反對採取報復行動。大多數與會者認為，與其堅持達成一項完美協議，不如儘快與美國達成協議，即使這意味著川普施加的多項關稅將繼續存在。

歐盟必須在7月9日前與川普達成協議，否則美國對幾乎所有歐盟出口商品的關稅將提高至50%。川普宣稱，歐盟藉由貿易順差和對美國商品設下障礙，占了美國的便宜。

德國總理梅爾茨表示，他已在布魯塞爾向其他歐盟領袖強調這一貿易談判期限，並敦促他們儘速尋求解決方案，以解除重要產業面臨的威脅。他說：「我們只剩不到兩周的時間。這麼短的時間內無法達成一項複雜的貿易協議。」

然而，另一位官員透露，巴黎方面反對接受任何有利於美國的協議，並主張應全面取消關稅，法國總統馬克宏在峰會後對記者表示，盡快達成協議是可行的，但前提是協議必須「平衡」。

馬克宏表示：「與美國達成的最佳關稅協議應該是零關稅對零關稅。」他說，如果美國決定維持10%的關稅，歐盟就必須做出回應，「否則我們就顯得天真、軟弱，或兩者皆是。」「而我們兩者都不是。」

據知情人士透露，歐盟與美國目前正針對關稅與非關稅壁壘進行深入討論，內容涵蓋重要產業、策略性採購與監管事務。

根據彭博資訊稍早報導，美方要求歐盟作出歐盟官員認為不對等且單方面的讓步。雙方在鋼鋁、汽車、製藥、半導體以及民航等關鍵產業的談判尤其艱困。

官員們認為，最好的情況仍然是就原則問題達成一致，以便談判能夠在7月的最後期限之後繼續進行。