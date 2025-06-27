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美中簽諒解落實貿易談判內容 2週內再敲定10國

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）證實，美中已敲定上月在日內瓦達成的貿易諒解，包括盡快交付稀土給美方。他還說白宮計劃很快會與10個主要貿易夥伴達成協議。

路透社報導，世界兩大經濟體美國和中國力圖終結貿易戰，美國總統川普稍早表示，美國與中國昨天已簽署協議，不過並未提供進一步細節，僅說將「打開」中國大門。

白宮官員今天表示，美國已就如何加速稀土運往美國一事與中國達成協議。

盧特尼克所說的美中貿易諒解是兩天前簽署，內容明確寫入北京和華府於貿易談判裡達成的條款，包括中國承諾出口稀土，這些材料廣泛應用於風力發電機到噴射機等各類產品。

盧特尼克接受彭博（Bloomberg News）專訪時說：「他們會向我們交付稀土，一旦落實，我們也將取消我方反制措施。」

美中在這份貿易諒解明確列出今年雙方貿易談判中達成的條款，對曾互相指控對方違反先前非正式協議的雙方而言是一大進展。然而落實仍仰賴未來雙方的實際行動，包括中國是否確實交付稀土原料。

盧特尼克還說，美國總統川普準備在接下來兩週內敲定一系列貿易協議，「我們會先完成優先處理的10項協議，然後再依序處理其他國家」。

川普今年4月2日宣布對大部分貿易夥伴實施對等關稅後，旋即又在4月9日宣布暫緩90天，7月9日是暫緩的最後期限。

路透社指出，中國今年5月在日內瓦與美國舉行會談期間，承諾會取消自4月2日以來對美國實施的非關稅反制措施，不過目前不清楚部分措施將如何取消。

中國停止出口多項關鍵礦物與磁鐵，作為對美國新關稅措施的報復行動一環，此舉打亂對全球汽車製造商、航太產業製造商、半導體企業及軍事承包商等至關重要的供應鏈。

白宮官員今天說：「（美國）政府已和中國就一項執行日內瓦協議架構達成進一步諒解。」

這名官員還說，這項諒解「關乎我們如何再度加速稀土運往美國」；另一名政府官員表示，這項美中協議是在本週稍早達成。

關稅 川普

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