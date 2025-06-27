又會延期？ 白宮發言人：7月關稅期限並不要緊…

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）周四（26日）對記者說，7月8日或9日的所謂川普對等關稅期限，「並不要緊（not critical）」，「可能會被延後，但這要由總統來做決定」。

她的談話顯示，美國總統川普有可能把自己原定的恢復高額對等關稅期限延後。川普提出的對等關稅，幾乎對世界上所有國家進口到美國的貨品，都加徵超高關稅。

李維特周四還提到，若有任何國家拒絕在期限內與美國達成貿易協議，「總統可以就直接給這些國家一個協議」。她說：「這代表總統可以選定一個對等關稅稅率，相信該稅率對美國和美國的勞工有利。」

美股在李維特這些談話後上漲，解讀這是川普不會堅持自設期限的又一最新訊號。

川普在4月初提出對等關稅，但緊接著在4月9日就按下90天暫停鍵，理由是給貿易夥伴國有時間來談判。期限因此是在7月8日。5月末他又威脅要對歐盟加徵50%關稅，兩天後又同意把實施日期延至7月9日。

同在周四，白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）在雅虎財經的訪談中也表示，他預期，針對與美國正在誠心談判的國家，這個期限可望往後延。以這些進展，米倫說：「我看不到為何（關稅）稅率又會突然回到更高水準。」

本月稍早，美國財政部長貝森特告訴眾議院歲入委員會，川普「非常可能」延後7月8日期限。

隨著期限逼近，美國至今只與中國大陸、英國達成貿易協議，然而這兩個協議都被形容是「框架」性質更勝最終協議。川普的助理們一直都在暗示美國與印度接近談成協議，但目前還沒有實現。

美國國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）周二則是對福斯商業新聞說，與一些國家非常、非常接近談成貿易協議。他預期國會通過川普的減稅與開支法案的時間點，就會公布與這些國家達成協議。川普已放話，他要在7月4日以前，簽署該法案。