獨／232關稅衝擊半導體 白宮經濟顧問暗示非鐵板：隨目的校正

美國依據「232條款」，可能對台灣半導體開徵關稅，白宮經濟顧問委員會（CEA）副主席雅瑞德（Pierre Yared）26日表示，課徵232關稅通常有特定目的，會以此來校正，等同表示美國若徵收232關稅，並非鐵板一塊。

美國4月宣布對等關稅之後，也依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定，針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，決定是否徵收關稅；有半導體相關業者表示，川普政府到底會不會徵關稅，誰也說不得準，無法準確預測未來的情況下，「只能過一天是一天」。

前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）資深研究員許毓仁26日邀請雅瑞德與專家學者和半導體業者代表舉行閉門交流會議。

針對川普政府的關稅政策，雅瑞德說，美國希望增加貿易，而非減少貿易，只是希望藉由關稅來達到更平衡、公平的貿易。

至於川普政府的經濟政策的目標為何？雅瑞德認為，成功的結果會是4年執政之後，經濟每年穩定成長3％，且達成低通膨、高生產率的目標；川普政府希望透過政策鬆綁、便宜的能源價格和人工智慧（AI）創新來推動高生產。

在國家安全的部分，雅瑞德則認為，取決於歐洲國家是否增加國防預算，並向美國進口更多國防裝備；美國也希望關鍵產業能夠回到美國生產。

對於關鍵產業在美國發展，雅瑞德稱，業者反應都表示希望他們需要能源，以及更強韌的電網；不過現場業者皆紛紛對此表達不同的意見，認為川普政府必須幫忙業者在美國取得足夠的人才，也呼籲政府須更重視半導體，指那才是未來產業的關鍵上游產業。

在場的台積電代表則詢問，如果川普政府已經看到企業在美國生產的成果，是否還會維持關稅的衝擊？雅瑞德回答說，232關稅通常設有特定的目的，會以這些目的達成的情況做校正，只要目的沒有達成，關稅就會繼續存在。

我駐美代表處也有派代表出席會議，駐美代表處副代表姜森反應說，我國配合美國的出口管制政策，日前已將601個實體納入「出口管制名單」，其中包括華為、中芯國際等大陸晶片研發企業，中國大陸則派出50架次共機在台海周邊活動，指台灣所承擔的不只是商業部分的風險和成本。