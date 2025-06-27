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美商務部長：美中貿易休戰協議已簽署 擬兩周內與10國敲定協議

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部長盧特尼克。路透
美國商務部長盧特尼克。路透

美國商務部長盧特尼克說，已與中國最終敲定上個月在日內瓦達成的貿易共識。他並透露，白宮近期計畫與十個主要貿易夥伴達成協議。

盧特尼克周四在接受彭博電視節目《Balance of Power》訪問時說，美中兩天前已正式簽署協議，內容包括中國承諾出口被廣泛應用於風力發電機和戰鬥機等產品的稀土。他說，「他們會把稀土交給我們」，一旦他們這樣做，「我們就會取消反制措施。」

美國所謂的反制措施包括對乙烷、晶片軟體和飛機引擎等實施出口限制。不過，盧特尼克強調，相關的限制措施只有在中國開始出口磁鐵後才會解除。美國商務部本周稍早已通知能源公司，允許他們把乙烷裝船運往中國，但抵達後未經授樣不得卸貨。

與中國的協議確認了今年雙方貿易磋商談成的條款，是雙方互相指控對方違反先前「君子協議」後的一大突破。但協議的實施仍取決雙方後續行動，包括中國稀土出口情況。

盧特尼克也向彭博電視提及其他關稅協議的進展中。他說，川普也準備在未來兩周內敲定一系列貿易協議，以配合先前設定的7月9日最後期限，屆時將恢復4月暫停實施的高關稅措施。

他說：「 我們將優先完成十大貿易協議，將其歸入適當類別，其他國家將隨後跟進。」

儘管盧特尼克未具體說明首批貿易協議有哪些國家，但川普周四稍早曾暗示，美國與印度接近達成協議。

他補充，如果沒能及時談成協議，川普表示會直接對各國發函，告知美方開出的貿易條件。7月9日那天，各國會被「適當歸類」，川普也可能延長談判期限，給予更多時間進行協商。

「有協議的國家就維持現有協議，其他正在談判的會收到我們的回應，隨後被納入整體方案。如果他們想再回來進一步談判，也可以，但關稅稅率將設定並生效。」

川普4月2日宣布的對等關稅，部分高達50%，但隨後暫緩大部分新關稅90天，以利談判。

目前還不清楚這些貿易協議的範圍有多廣，貿易協定通常要數年才能談成，而非短短數月。之前與英國達成的初步協議，至今仍有多項未決議題，包括某些金屬的關稅優惠。

盧特尼克口中的中美協議，並不是全面性的貿易協定，未能處理如芬太尼走私、美國出口商准入中國市場在內的棘手議題。

白宮官員表示，這份協議是雙方對日內瓦協議條款的落實共識。不過中國駐美大使館發言人則婉拒評論。

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