白宮官員：美國已與中國就加快稀土向美出口達成諒解

據路透社報導，白宮官員週四表示，在努力結束世界最大經濟體之間的貿易戰的背景下，美國已與中國就如何加快向美國出口稀土達成協議。美國已與中國就實施日內瓦協議的框架達成了補充諒解。，雙方就如何再次加快向美國出口稀土達成了諒解。

美國總統川普早些時候表示，美國已於週三與中國簽署了一項協議，但沒有提供更多細節，並且可能還會簽署一項單獨足以打開印度的協議。

報導稱，今年 5 月，在日內瓦舉行的中美貿易談判中，北京承諾取消自4月2日起對美國實施的非關稅反制措施，但目前尚不清楚將如何撤銷其中一些措施。

作為對美國新關稅的報復，中國暫停了多種關鍵礦產和磁鐵的出口，顛覆了全球汽車製造商、航空航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈。但白宮官員週四表示，「政府和中國就實施日內瓦協議的框架達成了補充諒解。」該官員表示，雙方「就如何再次加快向美國出口稀土達成了諒解」。另一位政府官員表示，美中協議在本週稍早達成。

彭博社引述美國商務部長盧特尼克的話稱，「他們將會向我們運送稀土」，一旦他們這樣做，「我們就會取消反制措施」。

不過報導稱，儘管該協議顯示出自川普一月份上任以來數月的貿易不確定性和混亂之後可能取得的進展，但它也凸顯了兩個經濟競爭對手之間達成最終確定的貿易協議還有很長的路要走。據一位業內人士透露，中國一直「非常重視」稀土的兩用限制，並一直在審查買家，以確保稀土不會被轉用於美國軍事用途。這減緩了稀土許可核准的進程。

由於中國限制關鍵礦產出口，日內瓦協議受挫，促使川普政府採取出口管制措施，阻止半導體設計軟體、飛機和其他商品運往中國。

6月初，路透社曾報導稱，據兩位知情人士透露，中國已向美國三大汽車製造商的稀土供應商發放了臨時出口許可證，因為對這些材料的出口限制開始導致供應鏈中斷。而當月晚些時候，川普表示已與中國達成協議，北京將供應磁鐵和稀土礦物，而美國將允許中國學生進入美國大學學習。