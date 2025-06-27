川普突宣稱與中國簽貿易協議 白宮澄清僅達成「框架」協議

美國總統川普26日在白宮出席活動時突然宣布，已與中國大陸簽署一項貿易協議。白宮官員則澄清，兩國實際上達成一項「框架」協議，目標是落實5月日內瓦貿易談判的成果。

新聞周刊與香港南華早報報導，川普在白宮一場「又大又美」稅改法案的活動中表示：「每個人都想達成協議，參一腳，對吧？我知道（貿易代表）葛里爾、（商務部長）盧特尼克，還有（財政部長）貝森特都在加班，跟其他國家談協議。」

川普接著說：「你們還記得幾個月前媒體在說的，『你們真的能跟任何有影響力的國家達成協議嗎？』嗯，我們昨天才剛跟中國簽了協議，對吧？我們正在開始開放中國市場，這在過去是不可能發生的事。」

路透報導，一位白宮官員表示：「政府與中國就如何落實日內瓦協議框架達成一項補充諒解。」該官員指出，這項諒解「關於如何再次加快稀土運往美國的安排」。

彭博資訊報導，美國商務部長盧特尼克表示：「他們會向我們提供稀土」，一旦中方履行承諾，「我們就會撤回反制措施。」中國大陸駐美大使館尚未立即回應置評請求。

據報導，川普同時透露，美國也可能很快與印度達成一項大型新協議。他補充說：「我們與印度之間有一項非常重大的協議即將出爐，我們將開放印度市場。」