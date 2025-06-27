對等關稅有機會延期 川普：美中已達成貿易協議「可望打開中國市場大門」

美中日前完成第二輪貿易談判，美國總統川普表示，美國已經在25日與中國簽署貿易協議，有望打開中國市場大門；川普也說，美國接下來有可能與印度簽署貿易協議。

川普26日出席推動「又大又美的法案」活動，他在談話中表示，美國在25日與中國簽署貿易協議，並指出，依據協議內容，美國正慢慢打開中國市場；不過川普並未說明具體協議內容。

川普表示，美國接下來有可能和印度簽署協議，並表示，美國也要打開印度市場。

川普說，美國不會與所有國家簽署貿易協議，美國針對部分國家，只會發函給他們，告知他們要付出25%、35%或45%的關稅，「這是簡單的方法」；不過，川普說，他的團隊不想要這麼做，這樣做只會針對部分國家，指川普的團隊希望達成更多貿易協議。

白宮26日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）則說，對等關稅的90天暫緩期有可能延長，但必須由川普做最後的決定。